O Benfica fechou a participação na Liga dos Campeões femininos de voleibol com uma derrota em Novara, frente à equipa italiana, por 3-0, na sexta jornada do Grupo B.

As encarnadas entraram já sem hipóteses de apuramento, mas ainda a sonhar com o terceiro lugar do grupo, que garantiria o acesso aos quartos de final da Taça CEV.

A verdade, no entanto, é que o Novara dominou totalmente e venceu em três sets, com os parciais de 25-20, 25-17 e 25-15. Isidora Ubavic, que chegou aos 11 pontos, foi a melhor jogadora do Benfica.