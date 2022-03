O Benfica venceu este sábado o Sporting por 3-1 e qualificou-se para a final da Taça de Portugal de voleibol, no dérbi disputado no Centro Cultural de Viana do Castelo.

A equipa comandada por Gersinho venceu o primeiro set, por 25-22, mas o Benfica reagiu e venceu mesmo os três sets seguintes, com os parciais de 23-25, 20-25 e 22-25, eliminando assim o atual detentor da Taça de Portugal, para quem tinha perdido a final de 2020/21.

Na final, o Benfica mede forças com a Fonte do Bastardo, que na primeira meia-final, este sábado, venceu o Vitória de Guimarães, também por 3-1: 25-17, 22-25, 25-19 e 30-28 foram os parciais a favor da equipa açoriana comandada por João Coelho.

A final, a disputar igualmente em Viana do Castelo, tem início às 17h45 de domingo.

Os encarnados voltam a vencer o Sporting, depois de, para o campeonato, terem alcançado a vitória no Pavilhão João Rocha, por 3-1, no passado sábado.