O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal de voleibol pela 19.ª vez, ao derrotar a Fonte do Bastardo por 3-1, numa final em que anulou a superioridade inicial dos açorianos para operar a reviravolta, em Viana do Castelo.

O Fonte Bastardo dominou e venceu o primeiro set, por 25-20, mas as águias encontraram a sua melhor versão a meio do segundo set e venceram o encontro com os parciais de 25-23, 25-18 e 25-22.

Num pavilhão com quase mil espectadores, no Centro Cultural de Viana do Castelo, a maioria deles afetos à equipa encarnada, o Benfica recuperou a conquista de uma prova que tinham vencido pela última vez na época 2018/19.