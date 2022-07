O internacional português André Lopes renovou contrato com a equipa de voleibol do Benfica e vai continuar nos encarnados em 2022/23, confirmou esta terça-feira o clube.

Perto de completar 40 anos, no próximo dia 12 de setembro, André Lopes vai para a nona temporada seguida no Benfica, a 13.ª no total da sua carreira.

André voltou a Portugal em 2014 para o Benfica, para a sua segunda passagem pelo clube, depois de ter jogado em emblemas de Bélgica e França, entre 2008 e 2014. Em Portugal, também jogou na Académica.

Na segunda-feira, o clube já tinha confirmado a renovação com Tiago Violas.