Voleibol: Sporting perde na Champions, Benfica apurado na Taça Challenge
Sp. Braga perde na Challenge feminina
O Sporting perdeu esta terça-feira em casa ante os polacos do Warta Zawiercie, vice-campeões europeus, por 3-0, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões em voleibol.
Os polacos venceram em Lisboa, no Pavilhão João Rocha, pelos parciais de 22-25, 24-26 e 20-25.
Com este resultado, o Warta Zawiercie assume a liderança do grupo, com seis pontos. O Sporting permanece no quarto e último posto, ainda sem pontos. Nos segundo e terceiro lugares estão, respetivamente, os também polacos Asseco Resovia e os germânicos do Luneburg, ambos com três pontos.
Só os líderes de cada um dos cinco grupos têm apuramento direto para os quartos de final. Já os segundos classificados, em conjunto com o terceiro melhor entre todos os grupos, têm de disputar um play-off para passarem aos quartos de final.
Benfica bate romenos e segue na Challenge
Na Taça Challenge masculina, o Benfica recebeu e venceu os romenos do Arcada Galati, por 3-1, com o triunfo no “golden set” a valer a passagem aos oitavos de final da prova.
O triunfo foi construído com os parciais de 25-22, 19-25, 26-24 e 25-20, com a decisão da eliminatória a surgir no disputado “golden set”, ganho pelo Benfica por 15-13.
Na próxima fase, o Benfica joga com o vencedor do duelo entre os turcos do Altekma e os neerlandeses do Sliedrecht, que se defrontam na quarta-feira. Os turcos estão em vantagem após a vitória fora por 3-1.
Gregas derrotam Sp. Braga
Já na Taça Challenge feminina, o Sporting de Braga perdeu em casa por 3-0 frente ao Panathinaikos, em jogo da primeira mão dos oitavos de final, com os parciais de 23-25, 32-34 e 17-25.