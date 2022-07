O Benfica acertou a renovação de contrato com o internacional português Tiago Violas, que vai partir para a sétima temporada seguida na equipa de voleibol do clube, em 2022/23.

O prolongamento do vínculo com o distribuidor de 33 anos foi oficializado esta segunda-feira e confirma a continuidade de Violas no emblema que representa desde 2016.

Antes do Benfica, Violas passou pela Fonte do Bastardo, V. Guimarães e Esmoriz, tendo ainda representado os polacos do Jastrzebski Wegiel.