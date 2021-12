O Benfica perdeu nesta quarta-feira por 3-1 com os alemães do Berlim, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões disputado no pavilhão da Luz.

Depois de ter perdido por 3-0 na jornada inaugural do grupo D com o Zenit, a equipa treinada por Marcel Matz entrou a perder 2-0 com a equipa alemã (25-19 e 25-16), venceu o terceiro parcial por 25-15, mas perdeu no quarto por 25-19.

No outro jogo do grupo, o Zenit ganhou 3-0 ao Vojvodina.