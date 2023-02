Somou 76 jogos por Portugal, mas agora, aos 38 anos, o basquetebolista Betinho vai representar outra seleção: a de Cabo Verde, país natal.

O atleta do Benfica foi convocado para as próximas datas FIBA, entre 24 e 26 de fevereiro, tendo em vista o apuramento para o Mundial de basquetebol.

«Surgiu esta oportunidade de ajudar Cabo Verde a qualificar-se para um Mundial, o maior palco do basquetebol, algo que pode mudar como a modalidade é vista. Em primeiro lugar, escolhi fazer isto para ajudar o basquetebol cabo-verdiano. Como sabem, tenho o projeto AMINGA com a minha família, que visa mudar como se encara o desporto em Cabo Verde. Se nos qualificarmos para o Mundial, será uma motivação extra para os jovens cabo-verdianos. Em termos pessoais, será um orgulho enorme, depois de 21 anos, voltar a representar o meu país de origem», explicou Betinho, em declarações ao site do Benfica.

O basquetebolista de 38 anos deixou um agradecimento à Federação Portuguesa de Basquetebol, «por permitir que o processo se tornasse possível», e recordou os motivos que o levaram a renunciar à equipa lusa, em 2019: «Eu disse adeus à seleção portuguesa com a intenção de poder ter mais alguns anos como profissional.»