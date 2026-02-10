O norueguês Sturla Holm Laegreid viveu um dia marcante nas olimpíadas de inverno de Milão-Cortina. Afinal, não é todos os dias que se alcança a primeira medalha olímpica da carreira em provas individuais, no caso a de bronze, na prova do biatlo, que combina as modalidades de esqui e tiro ao alvo com arma.

E foi precisamente por aí que Laegreid começou o comentário à sua prestação na prova, aos microfones da estação norueguesa NRK: «É um feito enorme. É a minha primeira medalha olímpica e quero agradecer a todos os que me ajudaram ao longo do caminho.»

Até aqui, tudo normal. Só que o que se seguiu foi completamente inesperado, com o atleta de 28 anos a ter confessado uma traição. Isso mesmo, uma traição. Em direto, na televisão!

«Há meio ano conheci o amor da minha vida, a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas, três meses depois, cometi o maior erro da minha vida ao ter-lhe sido infiel. Contei-lhe há uma semana. Vivi a pior semana da minha vida, porque tinha uma medalha de ouro na vida. Só tenho olhos para ela e gostava de ter podido partilhar isto com ela», desabafou.

A prova do biatlo foi ganha pelo compatriota de Laegreid, Johan-Olav Botn, seguido do francês Eric Perrot. Sturla Holm Laegreid, que integrou a estafeta norueguesa dos 4x7,5 quilómetros que venceu a medalha de ouro em Pequim 2022, completou o pódio.

O atleta natural de Baerum, uma das figuras do circuito mundial, vai voltar à ação, em Milão-Cortina, na prova de Mass Start do biatlo, agendada para o dia 20 de fevereiro.