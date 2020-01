Portugal venceu esta quinta-feira a Bielorrússia por 2-1, em jogo da jornada inaugural do grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial 2020, na Póvoa de Varzim.

Um golo de Pavel Rogovik, a 49 segundos do intervalo, deu vantagem à seleção de leste, mas Cardinal e Tiago Brito, na segunda parte, respetivamente aos 28 e 33 minutos, deram a volta ao marcador a favor do conjunto luso.

O campeão europeu aproveitou, desta forma, o surpreendente empate entre Itália e Finlândia, 2-2, para isolar-se na liderança, com três pontos, antes do encontro com os finlandeses, às 20h30 desta sexta-feira.

Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta no Mundial, que vai disputar-se na Lituânia, de 12 de setembro a 4 de outubro, nas cidades de Vilnius, Kaunas e Klaipeda. Os segundos classificados disputam as restantes vagas num play-off.