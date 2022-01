O basquetebolista norte-americano Joshua Martin foi apresentado na segunda-feira como reforço do Boras Basket, da Suécia, tendo deixado o Sporting ao fim de cerca de meia época.

Martin, extremo-poste de 26 anos, fez 15 jogos pelo clube português, ao qual tinha chegado oriundo do Ponte Prizreni, do Kosovo.

O Sporting não se pronunciou oficialmente sobre a saída do atleta, mas Martin já não figura no plantel oficial apresentado no sítio oficial dos leões.