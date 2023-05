Os Boston Celtics garantiram, na noite deste domingo, o apuramento para a final da conferência Este da liga norte-americana de basquetebol, ao vencerem os Philadelphia 76ers no jogo sete das meias-finais, por 112-88.

Jayson Tatum fez 51 pontos e brilhou no encontro, com uma pontuação histórica: é a maior de sempre num jogo sete da NBA.

Depois de, no jogo anterior, ter falhado 14 das duas 15 tentativas, Tatum emergiu e foi decisivo, juntando ainda 13 ressaltos e cinco assistências. Jaylen Brown também se evidenciou, com 25 pontos.

Do lado dos Sixers, Tobias Harris fez 19 pontos, seguindo-se Tyrese Maxey com 17 e Joel Embiid com 15.

Na final a Este, os Celtics defrontam os Miami Heat. A Oeste, a final é entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.