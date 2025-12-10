Depois de, em 2024, ter voltado aos rinques para um combate com o influenciador Jake Paul, que perdeu após oito rounds, Mike Tyson prepara, aos 59 anos, mais um comeback, agora para uma luta de exibição com Floyd Mayweather, que acontecerá em África, em março de 2026.

«Vai ser incrível, vamos bater todos os recordes. Vai ser um dos maiores eventos na história do desporto», acredita Mike Tyson.

O duelo, denominado “Lenda x Lenda”, junta dois dos nomes mais influentes do boxe contemporâneo.

Mike Tyson, que foi campeão mundial de pesos-pesados e tem um registo de 50 vitórias em 58 combates, ganhou maior notoriedade em 1997 depois de ter mordido a orelha de Evander Holyfield durante um combate.

Quanto a Mayweather, hoje com 48 anos, tem um registo perfeito (50 vitórias e nenhuma derrota), foi campeão mundial em cinco categorias de peso (leve e médio) e é um dos atletas mais bem pagos da história. Não é à toa que também é conhecido como Money.

Floyd Mayweather não combate desde 2017, quando derrotou Conor McGregor num dos eventos com maior audiência da história do boxe.