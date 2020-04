O búlgaro Kubrat Pulev anunciou este domingo que vai doar aos médicos que estão na linha da frente da luta contra o novo coronavírus metade de tudo o que ganhar no combate que vai ter com o inglês Anthony Joshua

«Vou doar 50 por cento do dinheiro que ganhar no combate com o Joshua aos incansáveis heróis que estão na luta contra o coronavírus. Vou dar aos médicos, enfermeiros e hospitais o equipamento necessário para lidarem com este vírus devastador», disse Pulev ao Bild.

O combate, que estava previsto realizar-se a 20 de junho no estádio do Tottenham, em Londres, Inglaterra, foi adiado devido à pandemia da covid-19. Neste duelo iriam estar em jogo três títulos mundiais de pesos pesados: o da Federação Internacional de Boxe (FIB), cujo ranking é liderado precisamente por Kubrat Pulev, e também os títulos mundiais da Associação Mundial de Boxe (AMB) e da Organização Mundial de Boxe (OMB).

Esta é a segunda vez que o combate Joshua-Pulev é adiado, já que em 2017, o búlgaro sofreu uma lesão no ombro poucas semanas antes do evento. Agora, Pulev, diz que pretende entrar em ringue e concretizar o desafio. «Por mim, aceito lutar até o fim do ano e, se preciso, sem público», afirmou o primeiro classificado do ranking da FIB.

Esta será a segunda tentativa de Pulev chegar ao título, depois de em 2014 ter perdido por 'KO' no 5º assalto do combate decisivo frente ao ucraniano Wladimir Klitschko.

Todos os cinturões a que correspondem os três títulos em jogo pertencem a Anthony Joshua e foram conquistados no passado mês de dezembro quando venceu o norte-americano de ascendência mexicana Andy Ruiz Jr..

O pugilista inglês, de 30 anos, passou as últimas duas semanas de março em confinamento total após o príncipe Carlos ter anunciado que deu positivo para o novo coronavírus, já que esteve com a família real britânica na celebração do 'Dia da Comunidade Britânica' a 10 de Março, na Abadia de Westminster em Londres.