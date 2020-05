O antigo puglista Evander Holyfield admitiu que um terceiro combate com Mike Tyson pode ser mais do que um mero desejo dos fãs. «A equipa dele falou com a minha. Ainda não chegámos a um acordo sólido, mas tudo aponta nessa direção. Não me importo se fizermos algo assim», disse numa conversa com a «The 3 Point Conversion».

Holyfield, de 57 anos, anunciou recentemente que ia voltar aos ringues para combates de beneficência, motivo pelo qual se move também Mike Tyson. «O campeão está de volta. Quero anunciar que vou regressar aos ringues. Estou a treinar para promover uma campanha de solidariedade que me é querida. A nossa campanha, Unidos pela nossa luta (Unite4OurFight), pretende preencher o vazio que a pandemia criou no acesso dos jovens a ferramentas de que necessitam para um desenvolvimento emocional e pedagógico», escreveu Tyson, de 53 anos, no Instagram.

A confirmar-se será o terceiro duelo entre dois dos maiores pugilistas da história. Em 1996, Holyfield tirou o título mundial a Tyson, impondo-lhe apenas a segunda derrota da carreira. No ano seguinte, no combate de desforra, Tyson mordeu a orelha ao rival e foi desqualificado.

Recorde os combates de 1996 e 1997 entre Tyson e Holyfield: