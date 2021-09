Manny Pacquiao, considerado por muitos um dos maiores pugilistas de todos os tempos, anunciou que é candidato às próximas eleições presidenciais das Filipinas.

«Chegou a altura para que os oprimidos vençam. Está na altura de a nossa nação sair da probreza. Está na altura de termos um governo onde cada centavo seja destinado ao povo filipino», afirmou, citado pela imprensa internacional.

Pacquiao lidera uma fação dissidente do partido PDP-Laban, o mesmo que ao qual pertence o presidente Rodrigo Duterte, que lidera o país desde 2016.

Manny Pacquiao está envolvido ativamente na política desde 2016, altura em que foi eleito senador. Desde então, reduziu drasticamente os combates de boxe. O último, e primeiro em mais de dois anos, foi em agosto deste ano, tendo sido derrotado.

Agora, na mesma altura em que garantiu que a carreira de pugilista chegou ao fim, deu um passo em frente para uma outra luta. Prestes a completar 43 anos, será candidato às presidenciais do próximo ano contra o homem que tem liderado as Filipinas com punhos de ferro.