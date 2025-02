O pugilista irlandês John Cooney morreu devido a uma hemorragia cerebral, uma semana depois do combate com o galês Nathan Howells, para a defesa do título de Celtic Super Feartherweight.

O jovem pugilista, de 28 anos, sofreu um rude golpe no nono assalto e a prova foi interrompida. O irlandês foi transportado para o hospital Royal Victoria, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Mesmo depois de uma operação, Cooney não resistiu aos ferimentos. A promotora do combate MHD anunciou a morte do atleta no sábado.

«Gostaríamos de agradecer ao pessoal do hospital Royal Victoria de Belfast, que trabalhou incansavelmente para salvar a vida do John e a todas as pessoas que enviaram mensagens de apoio e orações. Era um filho, um irmão e um companheiro muito amado», pode-se ler no comunicado.