Os Brooklyn Nets confirmaram, na última madrugada, a consistência recente de resultados na liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao somarem a oitava vitória consecutiva, na receção aos Orlando Magic (129-92).

O segundo classificado da conferência Este teve como principais contribuintes para o triunfo James Harden (27 pontos, cinco ressaltos, nove assistências) e Kyrie Irving (20 pontos, nove ressaltos, sete assistências). Landry Shamet (19 pontos, nove ressaltos) e DeAndre Jordan (oito pontos, 11 ressaltos, duas assistências) também estiveram em foco. Do lado dos Magic, o duplo-duplo de Vucevic (28 pontos, 12 ressaltos, duas assistências) não chegou.

Líderes a Este, os Philadelphia 76ers venceram os Dallas Mavericks por 111-97, com Joel Embiid como melhor marcador do jogo (23 pontos). Luka Doncic foi o máximo marcador dos Mavs, mas não passou dos 19 pontos.

Um dos destaques da noite foi mesmo Giannis Antetokounmpo, com 38 pontos e dez ressaltos na vitória dos Milwaukee Bucks sobre os New Orleans Pelicans (129-125). Middleton, com 31 pontos, também esteve em evidência nos Bucks, tendo Zion Williamson feito 34 pontos do lado dos visitantes.

Os Washington Wizards venceram os Denver Nuggets (110-112) – Jamal Murray fez 34 pontos nos Nuggets, Bradley Beal 33 nos Wizards – ao passo que os Memphis Grizzlies surpreenderam o vice-líder a Oeste, os Los Angeles Clippers (122-94).

Houve, ainda, o expressivo triunfo dos New York Knicks sobre os Sacramento Kings (140-121), com De’Aaron Fox, dos Kings, (29 pontos, 11 assistências), como destaque maior do jogo. Quickley foi o melhor marcador dos Knicks, com 25 pontos.