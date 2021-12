O Benfica venceu esta sexta-feira na deslocação ao V. Guimarães, por 108-68, num dia ainda marcado pela derrota do FC Porto ante o CAB Madeira (90-86), que segue lado a lado pontualmente com as águias, no topo da tabela, apesar de ter mais dois encontros disputados.

O Sporting também venceu, assim como o CD Póvoa e a Académica.

Na classificação, com várias equipas com calendário a ajustar, o Benfica e o Sporting são as únicas formações que ainda só averbaram uma derrota e que, por isso, estão em melhor posição para poderem estabelecer-se na frente da tabela com a regularização das jornadas.

RESULTADOS – 12.ª JORNADA

Sporting-Ovarense, 94-63

V. Guimarães-Benfica, 68-108

Imortal-CD Póvoa, 79-82

CAB Madeira-FC Porto, 90-86

UD Oliveirense-Académica, 69-75

Lusitânia-Illiabum (sábado, 21h30)

Classificação:

1.º: Benfica, 19 pontos (menos dois jogos)

2.º: CAB Madeira, 19

3.º: Imortal, 18 (menos um jogo)

4.º: FC Porto, 17 (menos um jogo)*

5.º: Sporting, 17 (menos três jogos)

6.º: Lusitânia, 16 (menos dois jogos)

7.º: UD Oliveirense, 16 (menos dois jogos)

8.º: CD Póvoa, 15

9.º: Ovarense, 14 (menos dois jogos)

10.º: Académica, 14

11.º: Illiabum, 13 (menos dois jogos)

12.º: V. Guimarães, 12 (menos um jogo)

*Nota: tem uma derrota por falta de comparência