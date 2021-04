FC Porto e Imortal alcançaram este domingo as segundas vitórias nos play-off dos quartos de final da liga de basquetebol ao baterem, respetivamente, o CAB Madeira (77-64) e o Lusitânia (102-84).

A equipa do Dragão, que já tinha vencido o primeiro jogo, por 105-53, voltou agora a vencer em casa, podendo confirmar a qualificação para as meias-finais no primeiro jogo na Madeira, marcado para 30 de abril.

O Imortal também venceu o segundo jogo em Albufeira, agora por 102-84, melhorando o resultado do primeiro jogo (94-81), ficando também com possibilidades de garantir a qualificação no primeiro jogo nos Açores, também a 30 de abril.

No sábado, o Sporting também tinha alcançado o segundo triunfo sobre o V. Guimarães, enquanto o Benfica foi travado, em casa, pela Oliveirense por apenas um ponto.

Calendário e resultados dos quartos de final: SPORTING (1) – VITÓRIA DE GUIMARÃES (8), 2-0 22 abr Sporting – Vitória de Guimarães, 94-58 24 abr Sporting – Vitória de Guimarães, 85-67 29 abr Vitória de Guimarães – Sporting, 16:00 01 mai Vitória de Guimarães – Sporting, 18:00 (x) 03 mai Sporting – Vitória de Guimarães, 18:30 (x) FC PORTO (2) – CAB MADEIRA (7), 2-0 23 abr FC Porto – CAB Madeira, 105-53 25 abr FC Porto – CAB Madeira, 77-64 30 abr CAB Madeira - FC Porto, 18:30 02 mai CAB Madeira - FC Porto, 15:00 (x) 04 mai FC Porto – CAB Madeira, 18:30 (x) IMORTAL (3) – LUSITÂNIA (6), 2-0 23 abr Imortal – Lusitânia, 94-81 25 abr Imortal – Lusitânia, 102-84 30 abr Lusitânia – Imortal, 18:30 locais (19:30, horas de Lisboa) 02 mai Lusitânia – Imortal, 15:00 locais (16:00, horas de Lisboa) (x) 04 mai Imortal – Lusitânia, 18:30 (x) BENFICA (4) – OLIVEIRENSE(5), 1-1 22 abr Benfica – Oliveirense, 95-89 24 abr Benfica – Oliveirense, 88-89 29 abr Oliveirense – Benfica, 20:30 01 mai Oliveirense – Benfica, 17:00 (x)

03 mai Benfica – Oliveirense, 20:15 (x)