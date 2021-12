O Sporting venceu no reduto do CAB Madeira (83-95), em jogo em atraso da 11.ª jornada da Liga de basquetebol.

Tanner Omlid foi o melhor marcador leonino, com 15 pontos, mais um do que Diogo Ventura.

A equipa leonina passa a somar 19 pontos, tal como o Benfica, mas com um jogo a menos.

O CAB Madeira continua a liderar, com 20 pontos, mas tem mais quatro jogos do que o Sporting (e mais três do que o Benfica).