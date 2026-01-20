É oficial, Cabo Verde vai mesmo ter uma seleção nacional de futsal. Os «tubarões azuis» já apresentaram, inclusive, o homem escolhido para assumir o cargo de selecionador.

Manolo Pagani, luso-brasileiro, já treinou em Portugal, Colômbia, Suíça e Eslováquia. Em terras lusas, o treinador de 42 anos representou maioritariamente o Louletano. Na presente temporada Manolo treinou o Bulle Futsal´s, atual quinto classificado da Liga da Suíça.

Cabo Verde enfrenta, já no dia 23 de janeiro, o Senegal na primeira mão da qualificação para a CAN de futsal, que decorre este ano em Marrocos. A segunda mão está marcada para o dia 28 de janeiro.