A etapa de Peniche do circuito mundial de surf de 2021 foi adiada, anunciou esta terça-feira a Liga Mundial de Surf (WSL).

A prova estava agendada para a janela entre 18 e 28 de fevereiro, mas a organização pretende, face aos constrangimentos causados pela pandemia, reduzir as viagens intercontinentais.

O Meo Pro Portugal seria a segunda etapa do calendário provisório da competição, depois da retoma do circuito que terá lugar no Havai em dezembro.

«Com o foco nas provas marcadas para os Estados Unidos, foram feitas algumas alterações na temporada de 2021, como o adiamento do Meo Pro Portugal para uma fase posterior da temporada», lê-se no comunicado da WSL.

O calendário divulgado esta terça-feira integra 13 campeonatos, incluindo os de Peniche e Indonésia, ambos sem datas previstas. A organização ressalvou que todas as provas e datas podem ser alteradas atendendo à pandemia de covid-19, nomeadamente no que diz respeito às restrições nas viagens.

A etapa de Peniche está presente no calendário desde 2009 e é a única prova prevista no continente europeu na edição de 2021 do circuito mundial, que conta com a presença do português Frederico Morais pela segunda vez.

O calendário do circuito mundial de surf:

1. Billabong Pipe Masters, Havai (08/12 a 20/12)

2. Sunset Open, Estados Unidos (19/01 a 28/01)

3. Santa Cruz Pro, Estados Unidos (02/02 a 12/02)

4. Meo Pro Peniche, Portugal (por agendar)

5. Rip Curl Pro Bells Beach, Victoria, Austrália (01/04 a 11/04)

6. Margaret River, Austrália (16/04 a 26/04)

7. Queensland, Austrália (03/05 a 13/05)

8. Quiksilver Pro G-Land, Indonésia (por agendar)

9. Oi Rio Pro Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil (11/06 a 20/06)

10. Corona J-Bay, Jeffreys Bay, África do Sul (25/06 a 09/07)

11. Surf Ranch, Lemoore, Califórnia, Estados Unidos (12/08 a 15/08)

12. Teahupo'o, Tahiti (23/08 a 02/09)

13. Finals, em Trestles, Estados Unidos (08/09 a 17/09)