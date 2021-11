Portugal sagrou-se campeão da Europa em duas categorias e conquistou três medalhas de bronze no Europeu de Boccia, que terminou esta quarta-feira.



Em Sevilha, Cristiana Gonçalves foi campeã na classe individual feminina BC2 enquanto André Ramos, Abílio Valente e Cristina Gonçalves venceram a medalha de ouro de Equipa BC1-BC2.



André Ramos foi bronze na classe individual masculina BC1 e Carla Oliveira repetiu o feito, mas na classe individual feminina BC4. A estas medalhas, soma-se ainda o bronze alcançado pelo par Carla Oliveira e Manuel Cruz em BC4.



Desta forma, a seleção portuguesa garantiu a presença no Mundial de Boccia, que se vai realizar em dezembro de 2023 no Brasil.



As medalhas alcançadas pela seleção nacional:

Medalha de Ouro na Classe Individual Feminina BC2 - Cristina Gonçalves

Medalha de Bronze na Classe Individual Masculina BC1 - André Ramos

Medalha de Bronze na Classe Individual Feminina BC4 - Carla Oliveira

Medalha de Ouro de Equipa BC1-BC2 (composta por André Ramos, Abílio Valente e Cristina Gonçalves)

Medalha de Bronze do Par BC4 (composto por Carla Oliveira e Manuel Cruz)