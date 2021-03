O Benfica anunciou esta terça-feira, através de um comunicado, que as equipas seniores masculina e feminina de atletismo não vão participar no Campeonato Nacional em Pista Coberto, defendendo que, face à pandemia da covid-19, «a saúde tem de estar primeiro e ser prioridade máxima».

O clube da Luz começa por congratular-se com as três medalhas de ouro conquistadas por Portugal nos Europeus de Atletismo em Pista Coberta, com referência especial a Pedro Pichardo, mas depois dá conta dos motivos que levaram a tomar a decisão drástica, apontando o dedo à federação de atletismo por falta de garantias de segurança e também pela data escolhida.

«As respostas às preocupações – de todos, queremos acreditar, porque é a credibilidade da modalidade e a verdade desportiva que também estão em causa – foram escassas e completamente inconclusivas, o que levou a Direção do SL Benfica a esta decisão. Continuamos sem saber que medidas sanitárias existirão para todos os envolvidos; haverá testagem, por exemplo?» pergunta o clube.

Além da segurança, o clube questiona a escolha da data do campeonato Nacional, considerando que é «completamente desajustada», logo após um Europeu.

«Com a máxima ambição, o Benfica gostaria de voltar a estar em pista. Mas o risco não pode justificar os objetivos sócio-desportivos. Noutros países, as provas nacionais têm decorrido, mas sempre com testes, tal como, aliás, sucedeu neste Europeu de pista coberta, em Torun (Polónia), que consagrou Pichardo, Mamona e Dongmo», lê-se ainda no comunicado emitido pelo Benfica.