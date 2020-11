O Sporting e o Benfica venceram este sábado Candoso e Portimonense, respetivamente, continuando em igualdade pontual e só com vitórias no topo da I Liga de futsal, ao fim de oito jornadas, com a diferença de golos a valer o primeiro lugar aos leões.

Em Guimarães, a equipa comandada por Nuno Dias venceu por 6-2, num jogo bem disputado. O Candoso abriu o marcador por João Miguel aos nove minutos, mas os leões deram a volta por Taynan (18m) e Cardinal (20m) até ao intervalo.

Na segunda parte, Cardinal (25m) e Cavinato (29m) aumentaram a diferença, antes de João Miguel bisar para o 2-4 (30m). O resultado foi fixado com os golos de Merlim (37m) e com o hat-trick consumado por Cardinal (38m), que deitou por terra qualquer hipóteses ao Candoso na reta final.

Na receção ao Portimonense, o Benfica venceu por 5-3. A equipa de Joel Rocha inaugurou o marcador por Jacaré (7m), mas os algarvios responderam no minuto seguinte, por Caio Ruiz (8m). Até ao intervalo, os tentos de Tiago Brito (16m) e Chishkala (19m) deram o 3-1 aos benfiquistas.

Nos segundos 20 minutos, dois golos para cada lado. Fábio Cecílio (26m) e Afonso (31m) marcaram para as águias e André Rochato (28m) e Divanei (38m) para os homens comandados por Pedro Moreira.

Nos outros jogos do dia, Belenenses, Leões de Porto Salvo, Modicus e Eléctrico também venceram.

RESULTADOS – 8.ª Jornada:

Candoso-Sporting, 2-6

Burinhosa-Belenenses, 2-6

Benfica-Portimonense, 5-3

Futsal Azeméis-Leões Porto Salvo, 2-6

Modicus-Fundão, 8-1

Sp. Braga/AAUM-Eléctrico, 3-4

Viseu 2011-Caxinas (domingo, 11h00)

Dínamo Sanjoanense-Quinta Lombos (8 dezembro).