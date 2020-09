Furtado em março, o caiaque de Fernando Pimenta já foi recuperado, anunciou este domingo o Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana.

Informa a GNR que foi constituído arguido um homem de 48 anos por suspeito do crime de furto, no concelho do Porto.

Segundo Fernando Pimenta, o caiaque furtado era o que canoísta tinha utilizado na prova em que se sagrou campeão do mudo de canoagem, em 2018. O objeto, que estava em exposição antes de ser furtado, tem um valor de três mil euros.