O canoísta Kevin Santos apurou-se esta sexta-feira para a final da prova de K1 200 metros dos Mundiais de Copenhaga, a sexta regata das medalhas já garantida pela seleção portuguesa na Dinamarca.

Na meia-final única, para determinar as três derradeiras vagas, Kevin Santos foi terceiro com o tempo de 36,37 segundos, a 88 centésimos do húngaro Kolos Csizmadia, que se superiorizou ao letão Roberts Akmens, por 21 centésimos.

Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Teresa Portela, em K1 200, Maria Rei e Francisca Laia, em K2 200, bem como o paracanoísta Alex Santos, em KL1, são os outros portugueses que já asseguraram na prova decisiva em Copenhaga.