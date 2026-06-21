O canoísta Fernando Pimenta (Benfica) sagrou-se campeão nacional de K1 1.000 metros, no campeonato de regatas em linha, em Montemor-o-Velho, em Coimbra, vencendo a final com o tempo de 03:43.074 minutos, este domingo.

O também benfiquista João Ribeiro obteve o título no K1 500 masculino, com 01:39.661 minutos, numa regata muito disputada em que Pimenta terminou no segundo lugar, com 01:40.224 minutos.

No setor feminino, Teresa Portela, também do Benfica, conquistou o título nacional de K1 500 metros, em 01:53.693 minutos.

O Benfica impôs-se também no K4 500 masculino, com Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha a vencerem a final em 01:26.104 minutos.

Também no K2 500 masculino foi o Benfica a dominar a final, com a dupla João Peixoto Ribeiro e Messias Baptista a conquistar o título em 01:36.358 minutos, seguidos de Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, a 686 milésimos dos vencedores.

No K2 500 feminino, título nacional foi conquistado pela dupla do Clube Náutico de Ponte de Lima, Maria Pereira Gomes e Francisca Lopes, que venceu a final em 01:53.121 minutos.

No C1 1.000 masculino, o título nacional ficou para Tiago Maciel (Viana Garças) em 04:09.044 minutos.