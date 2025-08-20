Estreia positiva para a Seleção nacional de canoagem nos Mundiais de pista, que se realizam na cidade italiana de Milão. Todas as tripulações conseguiram o apuramento para as meias-finais e a do K4 500 metros masculina assegurou a única vaga direta disponível para a final.

Esse feito foi alcançado pelos campeões europeus em junho, Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, que venceram, de forma convincente, a sua prova com o tempo de 1.21,34 minutos.

Destaque ainda para Fernando Pimenta, que iniciou a defesa do título em K1 1.000 metros com o melhor tempo, enquanto Iago Bebiano foi segundo em K1 200 metros.

Na paracanoagem, Norberto Mourão, em VL2, e Alex Santos, em KL1, tinham três lugares para a final dos 200 metros, porém terminaram ambos na quarta posição, pelo que também precisam de ir às meias-finais.

Na quinta-feira, decorrem as meias-finais do K4 500 metros e do C2 500 metros femininos, bem como a do K1 200 metros masculino e a do KL1. Em cada uma delas, apenas passam à final os três melhores classificados.

Provas da Seleção portuguesa na quinta-feira

Eliminatórias:

[8h15] C1 200 metros – Beatriz Fernandes.

[8h30] K1 200 metros – Teresa Portela.

[9h09] K1 500 metros – Fernando Pimenta.

[10h09] K2 500 metros – João Ribeiro/Messias Baptista.

Meias-finais:

[11h54] C2 500 metros – Beatriz Fernandes/Inês Penetra.

[12h00] K4 500 metros – Teresa Portela/Ana Brito/Ana Rodrigues/Inês Costa.

[13h00] K1 200 metros – Iago Bebiano.

Paracanoagem

Meias-finais:

[9h37] KL1 200 metros – Alex Santos.