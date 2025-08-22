Canoagem: Fernando Pimenta garante final nos Mundiais
Português apurou-se para a final de K1 1.000 metros
Português apurou-se para a final de K1 1.000 metros
O canoísta português Fernando Pimenta apurou-se esta sexta-feira para a final de K1 1.000 metros, nos Mundiais que decorrem em Milão, alcançando o segundo melhor tempo na meia-final que disputou.
Fernando Pimenta, que no sábado à tarde vai defender o título conquistado em 2023, em Duisburgo (Alemanha), liderou praticamente toda a prova, terminando em 3.29,45 minutos. Esta marca foi apenas superada pelo húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio 2021, que o bateu por 52 centésimos de segundo.
O checo Josef Dostal, atual campeão olímpico da distância, ficou em terceiro lugar, a 1,54 segundos do vencedor, numa meia-final que deixou de fora o vice-campeão europeu, o sueco Martin Nathell.
Pimenta soma já três títulos mundiais em K1 1.000 metros: Montemor-o-Velho (2018), Copenhaga (2021) e Duisburgo (2023), para além de duas medalhas de prata e duas de bronze nesta distância olímpica.
A final está marcada para este sábado, às 13h56 (horário de Portugal Continental), poucas horas depois de disputar as meias-finais dos 500 metros, prova na qual conquistou o bronze no último Mundial.
O programa desta sexta-feira conta ainda com duas finais para Portugal: a do K4 500 metros masculino, com a participação do quarteto campeão da Europa: Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, e a do C2 500 metros feminino, onde Beatriz Fernandes e Inês Penetra farão história ao estrearem as canoas femininas portuguesas em finais de Mundiais absolutos.