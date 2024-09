José Ramalho e Fernando Pimenta conquistaram a medalha de ouro na prova de K2 dos mundiais de maratonas da Croácia.

A dupla lusa, campeão em 2022 (Ponte de Lima) e no ano passado, na Dinamarca, repetiu a subida ao degrau mais alto do pódio pelo terceiro ano consecutivo, após concluir os 29,8 quilómetros do percurso em 01:53.56,58 horas, menos um segundo do que os franceses Quentin Urban e Jeremy Candy. Adrian Boros e Tamas Erdelyi, da Hungria, foram terceiros, a 23 segundos.

Esta foi a sexta medalha de Portugal nos MUndiais de maratonas, depois do ouro dos juniores Maria Luísa Gomes, em K1, e João Sousa e Francisco Batista, em K2, bem como a prata de José Ramalho em K1 e o bronze de Rui Lacerda, em C1, repetido pelo atleta em C2 juntamente com Ricardo Coelho.