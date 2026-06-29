Portugal terminou os Europeus de canoagem de maratona, em Pitesti, na Roménia, com um total de medalhas: um ouro, cinco pratas e quatro bronzes, no domingo.

A dezena de medalhas surgiu depois de José Ramalho e Alfredo Faria conquistarem o terceiro lugar em K2 sénior. A dupla portuguesa concluiu os 22,6 quilómetros da regata em 1:31.56,90 horas, a 1,31 segundos dos húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, campeões europeus, que venceram em 1:31.55.59.

A medalha de José Ramalho e Alfredo Faria surgiu horas depois da prata conquistada por Ricardo Coelho e Rui Lacerda em C2 sénior, permitindo a Portugal atingir a marca das dez medalhas na competição.

O único título europeu foi conquistado por Gabriel Fernandes, vencedor da “short race” de C1 júnior.

As medalhas de prata foram conseguidas por Rui Lacerda, na “short race” de C1 sénior e também em C1 sénior (prova longa), por Gabriel Fernandes, em C1 júnior (prova longa), por Leonardo Barbosa, em C1 sub-23, , e pela dupla Ricardo Coelho e Rui Lacerda, em C2 sénior.

Já os bronzes foram conquistados por Nuno Barros, na “short race” de K1 júnior, por Ricardo Coelho, em C1 sénior (prova longa), por Beatriz Sá e Joana Peixoto, em K2 júnior, e por José Ramalho e Alfredo Faria, em K2 sénior.