A canoísta portuguesa Teresa Portela garantiu a presença nos Jogos Olímpicos Paris 2024, na categoria K1 500 metros, depois de terem sido realocadas as quotas.

Teresa Portela terminou em oitavo lugar na final do Mundial, em que se qualificavam as seis primeiras para Paris2024. No entanto, de acordo com o Comité Olímpico de Portugal (COP), várias atletas garantiram presença olímpica noutras categorias, o que levou a Federação Internacional de Canoagem a atribuir uma vaga à canoísta portuguesa.

É a terceira embarcação a garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos, juntando-se ao K1 1.000, de Fernando Pimenta e ao K2 500 de João Ribeiro e Messias Baptista.

Portugal já tem 16 vagas garantidas em Paris:

Natação:

Diogo Ribeiro (50 e 100 metros livres; 100 metros mariposa)

João Costa (100 metros costas)

Camila Rebelo (200 metros costas)

Miguel Nascimento (50 metros livres)

Canoagem:

Fernando Pimenta (K1 1.000 metros)

João Ribeiro e Messias Baptista (K2 500m)

Teresa Portela (K1 500m)

Surf:

Teresa Bonvalot

Atletismo:

Auriol Dongmo (lançamento do peso)

Isaac Nader (1.500 metros)

João Coelho (400 metros)

Ana Cabecinha (20 quilómetros marcha)

Vela:

Diogo Costa e Carolina João (470)

Eduardo Marques (ILCA 7)

Ciclismo:

Nélson OIliveira (contrarrelógio)