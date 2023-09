O canoísta português Fernando Pimenta considera que as 13 medalhas conquistadas nas principais competições internacionais, ao longo de 2023, incluindo a de ouro no Mundial na categoria olímpica K1 1.000 metros, fazem desta época «uma das melhores de sempre».

«Sem dúvida, é uma das minhas maiores épocas de sempre. Só me faltou o título europeu, mas também não tive a minha especialidade. Fui medalha em todas as competições em que participei, mesmo não sendo a minha especialidade [maratonas]. Tenho de estar supercontente», disse o canoísta do Benfica à agência Lusa.

Nos Jogos Europeus, em Cracóvia (Polónia), que contaram como Campeonato da Europa, o lago onde decorreu o evento não era suficientemente grande para receber as provas de K1 1.000 e 5.000 metros.

Nos restantes 14 desafios em que competiu esta época,Pimenta apenas falhou o pódio do K1 5.000 metros da primeira Taça do Mundo, na Hungria, porque o leme partiu.

«Não me recordo de haver muitos atletas a conseguir medalha em Mundiais em distâncias e categorias diferentes, na maratona e na velocidade, separados por apenas uma semana e meia. Estou muito contente com o trabalho, resultou perfeito», reconheceu.

O canoísta de 34 anos conquistou, ao longo do ano, cinco medalhas de ouro, seis de prata e duas de bronze, ficando a faltar-lhe cumprir um sonho: a medalha de ouro olímpica, depois de ter conquistado prata nos Jogos Olímpicos de Londres2012 em K2 1.000 metros, com Emanuel Silva, e do bronze em Tóquio2020, em K1 1.000.

Recorde todas as medalhas de Fernando Pimenta em 2023:

Velocidade:

Campeonato do Mundo, em Duisburgo, na Alemanha.

Ouro: K1 1.000 metros

Prata: K1 5.000

Bronze: K1 500

Jogos Europeus/Campeonato da Europa, em Cracóvia, na Polónia.

Prata: K1 500

(Não houve prova de K1 1.000 nem K1 5.000)

Taça Mundo de Szeged, na Hungria.

Ouro: K1 500

Prata: k1 1.000

Bronze K2 500 misto (com Teresa Portela)

Taça do Mundo de Poznan, na Polónia.

Ouro: K2 500 misto (Teresa Portela)

Prata: K1 1.000

Prata: K1 500

Prata: K1 5000

Maratonas

Campeonato do Mundo, em Vejen, Dinamarca

Ouro: K1 ‘short race’

Ouro: K2 (com José Ramalho)