O mau tempo que tem atingido Portugal inundou as instalações do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. A Federação Portuguesa de Canoagem partilhou imagens que mostram «toda a estrutura está de baixo de água numa altura em que a água ainda continuava a subir.»

Outra imagem impressionante é a de Rodolfo Neves e Élio Henriques «a remarem pela rotunda de acesso ao CAR com o material de lazer atrelado.»

A rotura iminente do dique periférico do rio Mondego junto a Montemor-o-Velho está a obrigar à evacuação da zona baixa da localidade do Casal Novo do Rio, anunciou a Câmara.

«Alertamos a população da zona suscetível a cheias da vila de Montemor-o-Velho para o risco muito elevado de cheia. Aconselhamos que acautele os seus bens e os seus animais, se proteja e recolha uma muda de roupa, medicação e documentos de identificação para a eventual necessidade de, em caso de emergência, evacuação das zonas sensíveis», refere a informação da autarquia, citada pela Agência Lusa.