O kayak com o qual o canoísta português Fernando Pimenta foi bicampeão do mundo de canoagem na categoria K1 5000 metros, em 2018, foi roubado na terça-feira, em Mindelo, Vila do Conde.

A denúncia foi feita pelo atleta de 30 anos de Ponte de Lima, que criticou «alguém que não respeitou a quarentena» no país, pedido a devolução, mesmo não sendo o kayak de «grande valor monetário».

«Na passada terça-feira, por volta das dez e meia, na zona de Mindelo, alguém roubou um dos meus kayaks com o qual fui bicampeão do mundo em 2018. Alguém que não respeitou a quarentena, alguém que não respeita o que de Portugal, porque apesar de o kayak ser meu, é algo que simboliza Portugal, as cores portuguesas. É um kayak especial para mim, foi roubado na Triauto, em Vila do Conde, na zona de Mindelo. Espero que o kayak seja devolvido, não é que seja um kayak com grande valor monetário, tem valor sentimental para mim», afirmou, num vídeo publicado este sábado, na sua página pessoal na rede social Facebook.