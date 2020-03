A equipa de futsal do Sporting bateu os Leões de Porto Salvo por 4-1, em jogo da 20.ª jornada da liga portuguesa, e, desta forma, recuperou a vantagem de dois pontos sobre o Benfica que, na véspera, venceu o Futsal Azeméis por 3-1.

Este domingo, o Sporting entrou a ganhar, com um golo de Cavinato (8m). A equipa da casa ainda empatou, por Ré (19m), mas a equipa de Alvalade passou definitivamente para a frente com dois golos no mesmo minuto, assinados por Cardinal e Pany Varela (24m). Cardinal bisou e fixou o resultado final em 4-1.

Resultados da 20.ª jornada

Sábado:

Benfica-Futsal Azeméis, 3-1

Burinhosa-Sp. Braga, 2-4

Fundão-Candoso, 7-0

Domingo:

Leões Porto Salvo-Sporting, 1-4

Viseu 2001-Portimonense, 4-4

Eléctrico-Modicus, 3-1

Segunda-feira:

Quinta dos Lombos – Belenenses, 20:30