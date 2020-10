A equipa de futsal do Sporting voltou a juntar-se ao Benfica no topo da classificação, ao bater o Modicus por 3-2 em jogo da quinta jornada do campeonato.

Um dia depois do Benfica golear o Viseu 2001 por 5-0, os leões responderam com um triunfo no Pavilhão João Rocha. Os leões chegaram a estar a vencer por 3-0, com golos de Tomás Pacó (3m), Cardinal (13m) e Rocha (17m), antes dos visitantes reduzirem a diferença por Óscar Santos (30m) e José Martins (40m).

Resultados da 5.ª jornada

Sábado: Portimonense-Candoso, 5-2 Belenenses-Futsal Azeméis, 3-3 Benfica-Viseu 2001, 5-0 Leões de Porto Salvo-Sp. Braga, 4-4 Domingo: Sporting-Modicus, 3-2 Eléctrico-Burinhosa, 4-2 Quinta dos Lombos-Fundão, 1-2 Quinta-feira: Caxinas-Dínamo Sanjoanense, 21:30

Classificação dos primeiros: Benfica e Sporting, 15 pontos; Eléctrico, 12; Portimonense, 11; Fundão, 10; Viseu 2001, 8; Quinta dos Lombos, 6.