O tenista espanhol Carlos Alcaraz afirmou estar a viver o seu «sonho», depois da segunda conquista da carreira em Wimbledon, torneio que ganhou este domingo a Novak Djokovic, pelo segundo ano consecutivo.

«É um sonho para mim ganhar este troféu. Quando tinha 11 anos, disse que o meu sonho era ganhar Wimbledon, por isso estou a repetir o meu sonho, quero continuar, mas obviamente é uma grande sensação jogar neste bonito court. Já o disse antes, mas para mim este é o torneio mais bonito, o court mais bonito e, obviamente, o troféu mais bonito», começou por dizer, falando ainda da recuperação no final do terceiro set, depois de ter desperdiçado três «championship points», com 5-4 a seu favor no parcial e 40-0 no seu jogo de serviço.

«Foi difícil para mim, tentei manter-me calmo e positivo, ir para o tie-break e tentar jogar o meu melhor ténis. Era tudo aquilo em que estava a pensar. Estou muito feliz, por fim, por ter encontrado soluções», afirmou, mostrando-se feliz por se juntar a Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic na lista de tenistas da Era Open que já venceram Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano.

«É um grande feito para mim fazer parte desse grupo de jogadores que ganharam Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano», disse.

Depois, Alcaraz foi confrontado com um assunto mais delicado. Em solo britânico, o espanhol foi questionado pelo Espanha-Inglaterra, da final do Euro 2024, que se joga na noite deste domingo. «Vou ver com a minha equipa, não sei onde, mas claro que vou ver. Já fiz a minha parte, agora vamos ver...», respondeu, motivando alguns aplausos e gargalhadas entre o público.

Por fim, o espanhol de 21 anos, n.º 3 do ranking mundial, deixou algumas palavras a Djokovic, no meio de algum nervosismo. «Estou tão nervoso a fazer este discurso que me esqueci de deixar algumas palavras ao Novak e à sua equipa. Foram semanas difíceis para ti, fizeram todos um trabalho inacreditável depois de Roland Garros e com a cirurgia [ndr: ao joelho direito]. Não saberias se poderias jogar este torneio que amas jogar e fizeste desta final uma grande batalha. Eu disse à minha equipa que é algo difícil, em duas semanas depois da cirurgia, jogar pontos assim em jogos como estes, numa superfície difícil. Grande trabalho, continua assim», concluiu Alcaraz.