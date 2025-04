Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o Masters 1000 de Monte Carlo, no Mónaco, neste domingo. É o sexto triunfo em torneios da categoria, depois de uma vitória em três sets diante do tenista italiano Lorenzo Musetti.

Desta forma, o jovem espanhol vai subir à vice-liderança do ranking ATP na segunda-feira, impôs-se ao 16.º jogador mundial pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-0, em uma hora e 48 minutos.

«Estou muito feliz por ganhar Monte Carlo pela primeira vez. Foi uma semana muito difícil, com muitas situações complicadas. Estou orgulhoso de como lidei com tudo. Foi um mês difícil para mim, por isso, chegar aqui e ver que o trabalho duro compensa deixa-me feliz», resumiu Alcaraz após a conquista.

Este é o 18.º título da carreira do espanhol de 21 anos. Vencedor em Roterdão em fevereiro, Alcaraz é, a par de Felix Auger-Aliassime, o único jogador a ganhar mais do que um título esta época no circuito ATP.

Já Musetti, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, disputou pela primeira vez uma final de um Masters 1000.