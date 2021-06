Rafael Lisboa vai ter novo clube e está de saída do Benfica. O basquetebolista decidiu abraçar um novo desafio no estrangeiro a ser brevemente conhecido e o clube encarnado confirmou o fim da ligação esta terça-feira.

O base de 21 anos, um dos jovens com carreira prometedora ao nível do basquetebol português, finda uma ligação de 17 anos com o clube encarnado, onde nos últimos anos foi treinado pelo pai, Carlos Lisboa.

«É um adeus muito complicado», expressou o jovem jogador internacional aos canais do clube, na hora do adeus.

«Cresci aqui, adoro estar aqui, é uma decisão muito complicada, mas espero um dia voltar a representar o Benfica porque me sinto muito bem aqui. Saio de consciência tranquila porque dei sempre o meu melhor, suei a camisola, fiz tudo o que podia para ajudar as equipas onde estava, treinei muitas horas extra para conseguir melhorar e ajudar o Benfica. Só posso agradecer e, se um dia voltar, as minhas características serão as mesmas e a vontade de trabalhar será a mesma», disse, ainda.