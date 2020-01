Carlos Sainz (Mini) conquistou esta sexta-feira o Rali Dakar pela terceira vez na carreira.

O piloto espanhol, de 57 anos, bateu o catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) e o francês Stéphane Peterhansel (Mini).

Sainz, bicampeão mundial de ralis na década de 90, foi quinto classificado na 12.ª e derradeira etapa, resultado que lhe permitiu vencer a prova realizada na Arábia Saudita com 6.21 minutos de vantagem sobre Al-Attiyah e 9,58 relativamente a Peterhansel, que teve o português Paulo Fiúza como navegador.

Nas motas, Ricky Brabec foi o vencedor. Aos comandos de uma Honda, o motard norte-americano estreou-se a vencer e pôs termos a um domínio da KTM que durava desde 2001.

O piloto da equipa Honda, gerida pelos portugueses Ruben Faria e Hélder Rodrigues, gastou 40:02.36 horas para cumprir os cerca de cinco mil quilómetros cronometrados em 12 etapas, deixando o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), segundo, a 16.26 minutos de distância. O australiano Toby Price (KTM) foi o terceiro, a 24.06 minutos do vencedor, garantindo um pódio para a KTM, que não perdia desde a vitória do francês Richard Sainct, com a BMW em 2000.

A edição de 2020 do Rali Dakar ficou ensombrada pela morte do motard português Paulo Gonçalves.