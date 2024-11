A primeira grande surpresa do ATP finals 2024 aconteceu na sessão diurna desta segunda-feira, com a vitória do norueguês Casper Ruud sobre o espanhol Carlos Alcaraz, por parciais de 6/1 e 7/5, na primeira ronda.

Esta foi a primeira vitória de Ruud sobre Alcaraz em cinco confrontos. O norueguês fez menos winners, mas foi bem melhor que o espanhol nos erros não-forçados (Alcaraz somou 26).

Para se ter uma ideia, Ruud converteu os quatro breakpoints que teve na partida, enquanto Alcaraz aproveitou só uma das seis chances que teve no confronto.

Na base desta má exibição de Alcaraz estão problemas físicos. «Alguns dias antes de chegar aqui, fiquei doente e mantive-me em casa. Durante os treinos aqui, eu senti-me ok. Não muito bem, mas ok. No jogo é completamente diferente», disse Alcaraz.

«Estava com dores no estômago de manhã. Não quero que pareça uma desculpa, mas eu realmente não me senti bem», acrescentou. O próprio Ruud desejou as melhoras ao espanhol durante o embate.