A equipa de futsal do Sporting voltou a destacar-se no topo da classificação do campeonato ao bater o Caxinas por 5-2 em jogo da 14.ª jornada.

Cavinato (10 e 13m) e Merlim (12, 32 e 35m) marcaram os golos dos leões que até estiveram a perder, mas passaram para a frente com três golos em quatro minutos.

Com este triunfo, a equipa comandada por Nuno Dias volta a fugir ao Benfica, no topo da classificação, com mais três pontos do que o rival da Luz que só joga na próxima quinta-feira, em casa, com o Fundão.