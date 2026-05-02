A última jornada da Liga de futsal definiu a classificação final da fase regular do campeonato, neste sábado. Não só quem se apurou para os play-offs, como também quem mantém-se e quem desce de escalão.

Começando pelo drama da despromoção, o Caxinas perdeu por 5-1 em Ponte de Sôr, contra o Eléctrico, e ficou em último (12.º). O Quinta dos Lombos foi o outro clube condenado à descida, após uma derrota em casa com o Rio Ave por 5-4.

Infelizmente para o Quinta dos Lombos, ficou com os mesmos pontos de Famalicão (19) mas em desvantagem no confronto direto. Os minhotos mantêm-se na primeira divisão após um triunfo sofrido sobre o Fundão, com um golo a 30 segundos do fim, ficando em nono lugar. Na jornada anterior, estavam em último.

Já nas contas para os play-offs, o Eléctrico assegurou o oitavo lugar nesta última jornada. Torreense, Ferreira do Zêzere, Rio Ave, Sp. Braga, Leões de Porto Salvo, Sporting e Benfica passam para os quartos de final.

Os dois 'grandes' de Lisboa venceram na última jornada, batendo Torreense e Leões de Porto Salvo. O Benfica terminou a fase regular em primeiro lugar, com 61 pontos, seguido dos leões, com 58.