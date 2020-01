A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) anunciou, esta terça-feira, os 25 nomeados para a 24.ª Gala do Desporto, que tem lugar no Casino Estoril, no próximo dia 29 de janeiro.

Entre os cinco nomeados de cada categoria – altera masculino, atleta feminino, equipa, treinador e jovem promessa – as atletas Inês Henriques e Mariana Machado podem revalidar os galardões.

A votação é aberta ao público.

Lista de nomeados:

ATLETA MASCULINO

João Vieira (atletismo)

Fernando Pimenta (canoagem)

Jordan Santos (futebol de praia)

Jorge Fonseca (judo)

Frederico Morais (surf)

ATLETA FEMININO

Inês Henriques (atletismo)

Teresa Portela (canoagem)

Ana Margarida Filipe (atletismo paralímpico)

Vanessa Marques (futebol)

Patrícia Sampaio (judo)

EQUIPA

Sporting Clube de Portugal (atletismo)

K4 500 metros masculinos (canoagem)

Seleção A masculina (futebol)

Sporting Clube de Portugal (judo)

Seleção portuguesa sénior masculina (hóquei em patins)

TREINADOR

Paulo Pereira (andebol)

Rui Fernandes (canoagem)

Fernando Santos (futebol)

Pedro Soares (judo)

Renato Garrido (hóquei em patins)

JOVEM PROMESSA

Mariana Machado (atletismo)

Maria Martins (ciclismo)

João Félix (futebol)

Raquel Brito (judo)

Raffaele Stroti (râguebi)