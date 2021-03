O piloto português Miguel Oliveira salientou, esta quinta-feira, que a eleição para atleta do ano 2020, atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP), dignifica e demonstra o crescimento do motociclismo no país.

«Sinto que este prémio honra muito o motociclismo nacional, pois é um prémio atribuído por votação pública e, por isso, demonstra a dimensão que este desporto tem ganhado nestes últimos tempos em Portugal», afirmou Miguel Oliveira, de 26 anos, em declarações através da sua assessoria de comunicação, a partir de Losail, onde disputa no domingo a primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2021.

O piloto natural de Almada afirmou estar «muito feliz» com o prémio, entre um «grupo tão fantástico de atletas» que estava nas nomeações.

Miguel Oliveira foi eleito pela quarta vez como atleta do ano, depois de 2015, 2017 e 2018. Superou o canoísta Fernando Pimenta (vencedor do galardão em 2016), o ciclista João Almeida, o piloto Filipe Albuquerque e o futebolista Cristiano Ronaldo.

Os galardões da CDP foram entregues na quarta-feira, numa cerimónia no Estádio Nacional, em Oeiras.

A judoca Telma Monteiro foi eleita como atleta feminina do ano pela quinta vez, tendo falado num «ano de muita resiliência» na reação à distinção que já tinha conquistado em 2010, 2011, 2014 e 2016.