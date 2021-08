Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 arrancaram esta terça-feira com a realização da Cerimónia de Abertura, no Estádio Nacional da capital japonesa.

A cerimónia, sem público, devido à pandemia de covid-19, marca o arranque da prova que vai contar com a participação de 4.400 atletas, entre os quais 33 portugueses, e coroar 539 campeões paralímpicos em 22 modalidades, badminton e taekwondo a estrearem-se.

O calendário de todos os portugueses em Tóquio

O lançador de peso Miguel Monteiro e a jogadora de badminton Beatriz Monteiro, de apenas 15 anos, foram os porta-estandarte de Portugal na cerimónia, que teve como tema central a frase: «Seguindo em frente, temos asas».

Portugal foi o 133.º país a entrar no estádio, num desfile que aberto pela equipa de atletas refugiados e encerrado com as representações da França, que acolherá os próximos Jogos, e do anfitrião Japão.

Impossibilitados de estarem no Japão devido à situação no país, os atletas do Afeganistão não marcaram, por isso, presença, mas um voluntário levou a bandeira do país.

Tóquio torna-se a primeira cidade a acolher a competição paralímpica pela segunda vez, depois de ter organizado o evento em 1964, no mesmo ano em que recebeu os Jogos Olímpicos, tendo então recebido 390 atletas, de 22 países.