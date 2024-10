O Sp. Braga venceu no Kosovo o o Pristhina por 5-0, na terceira jornada da fase de grupos, e apurou-se para a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal.

Depois da vitória frente aos checos de Interobal Plzen (4-1) e do empate com os croatas do Olmissum (2-2), os minhotos impuseram-se em Pristina e concluíram a fase de grupos com um ‘bis’ de Alexandre Cunha (seis e 27 minutos) e os golos de Tiago Sousa (28), Italo Rosseti (37) e Carneiro Gomes (39).

Assim, os comandados de Joel Rocha fecham a fase inicial no primeiro lugar, com sete pontos. Além do Braga, também o Sporting se encontra na Ronda de Elite da Liga dos Campeões. Os leões que procuram o seu terceiro título continental, depois dos conseguidos em 2018/19 e 2020/21.

A Ronda de Elite disputa-se entre novembro e dezembro e determinará os quatro apurados para a final four, a realizar-se em maio de 2025.